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إيران تعلن تنفيذ عملية بحرية ضد تحركات أمريكية في بحر عُمان

كتب : وكالات

04:41 م 05/06/2026

الجيش الايراني

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أعلن الجيش الإيراني تنفيذ عملية بحرية في بحر عُمان استهدفت ما وصفه بالتحركات والأعمال العدائية البحرية الأمريكية، مؤكداً استخدام صواريخ ومسيّرات خلال العملية وإجبار قطعتين بحريتين أمريكيتين على مغادرة المنطقة.

وقال الجيش الإيراني إنه أطلق طلقات تحذيرية في إطار التصدي لما اعتبره مضايقات أمريكية للسفن التجارية وناقلات النفط، مشيراً إلى أن العملية جاءت لمواجهة الأنشطة البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف أن القوات الإيرانية استخدمت خلال العملية صواريخ من طراز "قدير"، إلى جانب مسيّرات هجومية جديدة من طراز "الشهيد دانا".

إجبار مدمرتين على المغادرة

وأكد الجيش الإيراني أن العملية أسفرت عن إجبار المدمرتين الأمريكيتين "دي دي جي 103" و"دي دي جي 87" على مغادرة بحر عُمان والتوجه نحو المحيط الهندي.

وشدد على أن الولايات المتحدة مطالبة بوقف ما وصفه بالقرصنة البحرية والتصرفات العدائية.

كما أوضح أن ابتعاد القطع البحرية الأمريكية عن نطاق الصواريخ المستخدمة في العملية لا يمنع إيران من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول إذا اقتضت الضرورة ذلك.

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بحر عمان الجيش الإيراني إيران الولايات المتحدة

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