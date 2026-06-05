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تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واقعة ميل عقارين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم، أحدهما بشارع أحمد نور الدين والآخر بشارع حسين عباس المتفرع من شارع كفر طهرمس بفيصل، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري للحفاظ على سلامة المواطنين.

الدفع بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارين

وبحسب بيان، أوضح "المحافظ" أنه تم الدفع بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارين وبيان مدى صلاحيتهما، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين قاطني العقارين والمارة بالمنطقة.

وكشف تقرير اللجنة المختصة عن ثبوت وجود ميل بالعقارين، مع التأكيد على ضرورة إخلائهما حفاظًا على أرواح السكان وممتلكاتهم، ومنعًا لوقوع أي مخاطر محتملة.

تنفيذ الإخلاء وقطع المرافق وفرض كردون أمني

نفذ حي الهرم على الفور، أعمال الإخلاء الكامل للعقارين، كما تم فصل المرافق عنهما وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، إلى جانب وضع الحواجز اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع الاقتراب من المنطقة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المختصة ستواصل متابعة الحالة الإنشائية للعقارين، إذ تقرر وضعهما تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر لرصد أي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه المتابعة الفنية خلال الفترة المقبلة.

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