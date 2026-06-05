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معركة الـ"آر بي جي" والأمن المركزي .. 7 جثث في "جبال الصعيد" (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

04:57 م 05/06/2026 تعديل في 04:59 م

مقتل 7 من عناصر إجرامية بقنا بعد تبادل إطلاق نار م

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية حاسمة لبؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عناصر إجرامية ومحكوم عليهم في قضايا جنايات متنوعة، تخصصوا في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، واتخذوا من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها، ما استدعى تقنين الإجراءات واستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأثناء تنفيذ المأمورية، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق قذائف نارية من سلاح آر بي جي تجاه القوات، مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع 7 من عناصر البؤرة وإصابة اثنين من قوات الشرطة.

وتم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت نحو 13 كيلوجرامًا متنوعة، و28 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، إلى جانب 14 قطعة سلاح ناري تضمنت مدفع آر بي جي و2 رشاش متعدد و10 بنادق آلية وطبنجة، فضلًا عن عدد كبير من الطلقات النارية.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية

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عناصر إجرامية مقتل 7 وزارة الداخلية إطلاق نار قنا

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