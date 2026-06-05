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خطة مُحكمة أنهت أسطورة "ديلر الوراق" بحكم رادع .. ما سر كمين "نص الليل"؟

كتب : رمضان يونس

04:30 م 05/06/2026 تعديل في 04:43 م

المستشار هاني لويس عبد الملك

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قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بمعاقبة "ديلر جزيرة محمد" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمة 200 ألف جنيهًا في واقعة اتهامه بالاتجار في "الميثامفيتامين" المخدر بالوراق.


ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.


وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمود.س" في القضية رقم 904 لسنة 2026 جنايات الوراق والمقيدة برقم 1432 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، تهمة حيازة وإحراز جوهر "الميثامفيتامين" المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كمين المباحث أوقع ديلر الوراق في نص الليل


معلومات سرية كانت دليل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القوي في إنهاء مسيرة "محمود" خلف القضبان، فالديلر يتخذ "جزيرة محمد" وكرا لممارسة نشاطه الآثم، مراقبة في صمت ظلت أيام حتى أعد مجرى التحريات كمينًا مُحكمًا لاصطياد فريسته بكل سهولة وإتقان.


في شوارع "جزيرة محمد" بالوراق، راقب مجرى التحريات تحركات "تاجر السموم المتنقل"، تنكر في زي قديم يخفي ملامحه، بينما ذهب كغيره من المتعاطين إلى "دولاب الموت" لشراء جرعة "آيس" تغيبه عن الحياة. بكل حرفية و حكمة تمكن ضابط المكافحة إيقاع "الديلر" في الفخ، بحوزته 10 أكياس من "الميثامفيتامين" المخدر كحرز قوى على الإدانة.

أمام جهات التحقيق لم ينكر "ديلر جزيرة محمد"، أي شيء من الاتهامات الموجهة إليه. اعترف تفصيلًا أنه يمارس نشاطه الآثم في قريته وأنه سبق وأن كان له واقعة مماثلة، مؤكدًا أنه باع واشترى لأحد رجال مكافحة المخدرات مما يثبت حقيقة الواقعة.

نص كليو أنهي أسطورة ديلر الوراق


تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات أكياسًا بلاستيكية تبين من الفحص أنها لجوهر "الميثامفيتامين" المخدر وزنت قائمًا 403.4 جرامًا.

المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والى أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

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