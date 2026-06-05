صدارة مغربية.. اللاعبون العرب الأكثر مشاركة في كأس العالم

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أصبح المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026، كأكثر لاعب عربي مشاركة في البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم الخميس المقبل 11 يونيو، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب المغرب في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، البرازيل، هايتي واسكتلندا.

اللاعبون العرب الأكثر مشاركة في كأس العالم

يتصدر أشرف حكيمي قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، بـ10 مواجهات، متساويا مع موطنه حكيم زياش، وحارس مرمى المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع.

يليهم ثنائي المنتخب السعودي، سامي الجابر وحسين عبد الغني ولاعب منتخب المغرب سفيان مرابط، بـ8 مواجهات.

ويمتلك ثلاثي منتخب المغرب أشرف حكيمي وسفيان مرابط وحكيم زياش، فرصة للانفراد بالقائمة، إذ يتواجد الثلاثي في قائمة أسود الأطلس لمونديال 2026.

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