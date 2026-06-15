لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، إثر سقوطها داخل إحدى المدارس الخاصة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء تنظيم المدرسة فعالية تعريفية للأطفال المتقدمين للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

وفاة طفلة داخل مدرسة بشبرا الخيمة

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بوفاة طفلة داخل المدرسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، حيث تبين وفاتها متأثرة بإصابتها.

وأفاد عدد من العاملين بالمدرسة أن الفعالية كانت مخصصة لتعريف الأطفال وأولياء الأمور بالمدرسة، إلا أن الأطفال كانوا متواجدين داخل المكان في غياب بعض أولياء الأمور، وفق روايتهم.

تحقيقات النيابة العامة

وتم ضبط عدد من القائمين على إدارة المدرسة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم تشكيل لجنة من إدارات التعليم الخاص والحوكمة والشؤون القانونية، للانتقال إلى المدرسة لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على أسباب الواقعة، والتحقق من مدى قانونية تنظيم الفعالية دون إخطار مسبق للمديرية.