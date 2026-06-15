تستعد الأندية ومراكز الشباب بمختلف مدن وقرى محافظة الدقهلية لفتح أبوابها أمام المواطنين مساء اليوم الإثنين، لمتابعة مباراة منتخب مصر الوطني لكرة القدم أمام منتخب بلجيكا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مراكز الشباب والأندية في الدقهلية

وتشهد محافظة الدقهلية حالة من الاستعداد المكثف داخل 95 مركز شباب وأكثر من 15 ناديًا رياضيًا، حيث تم تجهيز شاشات عرض عملاقة وتنظيم أماكن المشاهدة، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان خروج الفعاليات بصورة حضارية وآمنة، بما يوفر للجماهير أجواءً مميزة لمؤازرة المنتخب الوطني وتشجيعه بروح رياضية ووطنية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانب منتخب مصر منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في البطولة التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دعم المنتخب الوطني يمثل واجبًا وطنيًا يعكس وحدة المصريين خلف راية الوطن، مشيرًا إلى أن مشاركة الجماهير في التشجيع تعبر عن حجم الانتماء والفخر بالمنتخب في المحافل الدولية.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على توظيف مراكز الشباب كمنصات مجتمعية تجمع المواطنين حول الأحداث الرياضية الكبرى، بما يسهم في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية وترسيخ روح الانتماء لدى الشباب والنشء.