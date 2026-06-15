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أين ذهبت "البوستة الفرنسية"؟.. تفاصيل اختفاء أحد أقدم معالم بورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

09:00 ص 15/06/2026
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لم يكن، صباح السبت قبل أمس، عاديًا بالنسبة لأهالي بورسعيد، فمع بزوغ أشعة الشمس استيقظ أبناء المدينة على مشهد لم يكن يتوقعه أحد، إذ اختفى مبنى "البوستة الفرنسية"، أحد أقدم المعالم التاريخية والتراثية، بعدما تحول إلى أنقاض في مشهد أثار حالة من الدهشة والتساؤلات بين المواطنين.

ذلك المبنى الذي ظل قائمًا لأكثر من قرن ونصف، وشاهدًا على مراحل مهمة من تاريخ بورسعيد، لم يعد موجودًا. وبمجرد انتشار الصور، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة لاستعادة الذكريات والحكايات المرتبطة بالمكان، فيما تساءل كثيرون عن مصير أحد المباني التي ارتبطت بتاريخ المدينة العالمية.

تشييد مبنى "البوستة الفرنسية"

في قلب الحي الإفرنجي، المعروف حاليًا بحي الشرق، وعند تقاطع شارعي صفية زغلول (أوجيني سابقًا) وممفيس، بالقرب من باب الجمرك رقم 8، شُيد المبنى عام 1867 على يد الفرنسي جان باتست بيير، ليصبح مقرًا للبريد الفرنسي الذي كان يربط الجاليات الأجنبية والبحارة الوافدين إلى ميناء بورسعيد بذويهم في أوروبا.

وكان المبنى قائمًا قبل عامين من افتتاح قناة السويس، ليصبح واحدًا من الشواهد النادرة على البدايات الأولى للمدينة التي وُلدت مع المشروع العالمي الأكبر في القرن التاسع عشر.

احتفالات بمناسبة افتتاح قناة السويس

وبحسب ما أورده المؤرخ اليوناني ديمتريوس جالادبيس في كتابه "ذكريات وأحداث في بورسعيد"، فقد شهد مبنى "البوستة الفرنسية" احتفالًا كبيرًا بمناسبة افتتاح قناة السويس، وكان مدير البريد الفرنسي آنذاك أنطوان جريما يقيم بالمبنى، واستمرت البوستة في أداء دورها حتى عام 1899.

ولم يكن المبنى مجرد مقر لتبادل الرسائل، بل كان ملتقى للجاليات الأجنبية التي عاشت في بورسعيد، وأحد أبرز رموز الطابع الكوزموبوليتاني الذي ميّز المدينة منذ نشأتها.

وعلى مدار سنوات، ظهرت علامات التدهور على المبنى الذي لم يعد مستخدمًا، حيث سيطرت عليه الشروخ والتصدعات، مع تساقط أجزاء من واجهاته، إلا أن كثيرين لم يتوقعوا أن تكون نهايته بهذه الصورة المفاجئة.

اختفاء مبنى البوستة الفرنسية

ومع اختفاء "البوستة الفرنسية"، خسرت بورسعيد جزءًا من ذاكرتها المعمارية والتاريخية، وسقط شاهد ظل حاضرًا منذ ما قبل افتتاح قناة السويس، وحمل بين جدرانه قصصًا وحكايات امتدت عبر 159 عامًا.

ويبقى المشهد الذي استيقظ عليه أهالي بورسعيد صباح اليوم واحدًا من أكثر المشاهد التي أثارت الحزن والتساؤلات، خاصة في ظل عدم صدور أي بيان رسمي يوضح أسباب هدم المبنى أو الملابسات التي صاحبت عملية الإزالة.

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