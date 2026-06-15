أعلنت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الإثنين، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مبصرين ومكفوفين، للعام الدراسي 2025/2026.

أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وقدم الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، التهنئة القلبية لأوائل الطلاب في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب جميع الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية.

أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كما أعلن أن المنطقة ستنظم حفلًا كبيرًا لتكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية، تقديرًا لتفوقهم وجهودهم خلال العام الدراسي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص منطقة أسوان الأزهرية على دعم المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التفوق العلمي، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بنتائج الطلاب هذا العام.