وزارة البترول و"إيني" تبحثان إضافة إنتاج جديد من الغاز قبل نهاية يونيو

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إيني الإيطالية، ضم المهندس فرانشيسكو جاسباري، المدير العام للشركة في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة في البحر المتوسط ودلتا النيل، إلى جانب متابعة تقدم إجراءات مشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بمصر، وفق بيان الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع مسؤولي الشركة موقف الأعمال الخاصة بوضع بئر شمال نيدوكو-2 على خريطة الإنتاج قبل نهاية يونيو الجاري، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، بما يسهم في إضافة ما بين 50 و60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج.

كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بحفر البئر الجديدة جنوب غرب نور في البحر المتوسط، والمخطط تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، حيث أكد الوزير أهمية تكثيف الجهود للإسراع ببدء أعمال الحفر قبل الموعد المستهدف.

وتناول الاجتماع أيضًا خطط حفر بئر تورت-6 ضمن مناطق عمل الشركة الفرعونية للبترول في البحر المتوسط، والتي تعمل بها شركة بي بي كمشغل رئيسي بالشراكة مع إيني، والمقرر تنفيذها خلال العام الحالي.

ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية

كما ناقش الوزير مع وفد الشركة آخر مستجدات مشروع تنمية حقل كرونوس القبرصي، الذي يستهدف ربط إنتاجه بالبنية التحتية المصرية، إلى جانب متابعة استكمال الإجراءات الفنية والتعاقدية الخاصة بالمشروع.

وأكد بدوي استمرار التعاون الوثيق بين مصر وقبرص لدفع المشروع إلى مراحل التنفيذ، والعمل على اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) من جانب تحالف الشركاء في أقرب وقت.

وشدد الوزير على التزام وزارة البترول بتسريع الإجراءات وتكثيف العمل المشترك مع جميع أطراف المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.