إعلان

وزارة البترول و"إيني" تبحثان إضافة إنتاج جديد من الغاز قبل نهاية يونيو

كتب : أحمد الخطيب

09:52 م 15/06/2026

المهندس كريم بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إيني الإيطالية، ضم المهندس فرانشيسكو جاسباري، المدير العام للشركة في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة في البحر المتوسط ودلتا النيل، إلى جانب متابعة تقدم إجراءات مشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بمصر، وفق بيان الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع مسؤولي الشركة موقف الأعمال الخاصة بوضع بئر شمال نيدوكو-2 على خريطة الإنتاج قبل نهاية يونيو الجاري، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، بما يسهم في إضافة ما بين 50 و60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج.

كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بحفر البئر الجديدة جنوب غرب نور في البحر المتوسط، والمخطط تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، حيث أكد الوزير أهمية تكثيف الجهود للإسراع ببدء أعمال الحفر قبل الموعد المستهدف.

وتناول الاجتماع أيضًا خطط حفر بئر تورت-6 ضمن مناطق عمل الشركة الفرعونية للبترول في البحر المتوسط، والتي تعمل بها شركة بي بي كمشغل رئيسي بالشراكة مع إيني، والمقرر تنفيذها خلال العام الحالي.

ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية

كما ناقش الوزير مع وفد الشركة آخر مستجدات مشروع تنمية حقل كرونوس القبرصي، الذي يستهدف ربط إنتاجه بالبنية التحتية المصرية، إلى جانب متابعة استكمال الإجراءات الفنية والتعاقدية الخاصة بالمشروع.

وأكد بدوي استمرار التعاون الوثيق بين مصر وقبرص لدفع المشروع إلى مراحل التنفيذ، والعمل على اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) من جانب تحالف الشركاء في أقرب وقت.

وشدد الوزير على التزام وزارة البترول بتسريع الإجراءات وتكثيف العمل المشترك مع جميع أطراف المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البحر المتوسط إنتاج الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي وزير البترول

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نتنياهو: ألحقنا أضرارًا هائلة بـ"إيران" وأنقذنا إسرائيل من الخطر النووي
شئون عربية و دولية

نتنياهو: ألحقنا أضرارًا هائلة بـ"إيران" وأنقذنا إسرائيل من الخطر النووي
جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)
أخبار مصر

جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)
ترامب: ملف لبنان يحتاج حوارًا مع إسرائيل.. وإيران بلا سلاح نووي
شئون عربية و دولية

ترامب: ملف لبنان يحتاج حوارًا مع إسرائيل.. وإيران بلا سلاح نووي
مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
مسؤول أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان "ليس شرطًا" في اتفاق إيران
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان "ليس شرطًا" في اتفاق إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 1 -0 بلجيكا.. كأس العالم 2026
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
مجانًا.. كيفية ضبط القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
"تطور جديد".. هل تنقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا على القناة الجزائرية ؟
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟