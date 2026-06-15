قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران جاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن تل أبيب لها حساباتها ومصالحها الخاصة.

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق بين إيران وأمريكا

أوضح نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الإثنين، نقلتها وسائل الإعلام العبرية، أنه لا يملك في الوقت الحالي تفاصيل كاملة بشأن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إسرائيل تُتابع التطورات عن قُرب.

نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية العازلة بلبنان

فيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد نتنياهو، أن إسرائيل ستُواصل البقاء في المنطقة الأمنية العازلة، في إشارة إلى استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق التي تُسيطر عليها جنوب لبنان.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.