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استغاثة مواطن تكشف وكرًا لتصنيع الفسيخ المغشوشة في بورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

10:40 م 14/06/2026
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    بطارخ مغشوشة في بورسعيد
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    جانب من البطارخ المضبوطة

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كشفت حملة رقابية بمحافظة بورسعيد عن "وكر سري" لتصنيع الفسيخ والبطارخ المغشوشة داخل شقة سكنية بحي العرب، اليوم الأحد، وذلك عقب استغاثة تقدم بها أحد المواطنين، في إطار جهود المحافظة للتصدي للغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

ضبط مصنع فسيخ


تلقى محمد حلمي جاد الرب، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، استغاثة من أحد المواطنين تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحويل شقة سكنية بحي العرب إلى معمل غير مرخص لتصنيع وتجهيز الفسيخ والرنجة، بالمخالفة للاشتراطات الصحية وقواعد سلامة الغذاء.

مداهمة الحملة الرقابية للمصنع


وأسفرت المداهمة عن ضبط نحو 100 كيلو جرام من البطارخ المعدة للتصنيع والتداول، إلى جانب ماكينة لتغليف وتجهيز المنتجات، فضلًا عن أدوات وملصقات "استيكرات" تُستخدم في إعادة التعبئة وإيهام المستهلكين ببيانات وصلاحية غير حقيقية.

جرى التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

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