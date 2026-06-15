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بالأرقام.. أوبتا تتوقع ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد السلام

09:54 م 15/06/2026 تعديل في 09:56 م

منتخب مصر في كأس العالم 2026 (1)

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كشف موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات وتحليل بيانات كرة القدم عن توقعاته لنتائج المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، التي تضم منتخبات مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ووفقا لتوقعات أوبتا، يعد منتخب بلجيكا، المرشح الأبرز لتصدر المجموعة السابعة بنسبة 94.12% والتأهل إلى دور الـ32.

كما رشح "أوبتا" منتخب إيران لإنهاء الدور الأول في المركز الثاني بنسبة 65.3%، يليه منتخب مصر في المركز الثالث بنسبة 64.25%، بينما جاء منتخب نيوزيلندا في المركز الرابع بنسبة 40.14%.

وجاءت توقعات أوبتا لتصدر المجموعة السابعة كالتالي:

1- بلجيكا: 94.12%

2- إيران: 65.3%

3- مصر: 64.25%

4- نيوزيلندا: 40.14%

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منتخب مصر كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا

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