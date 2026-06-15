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ننشر أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

05:03 م 15/06/2026

أوائل-الابتدائية-الأزهرية-في-بورسعيد

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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب اعتماد النتيجة، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم.

أسماء أوائل الابتدائية الأزهرية

وجاءت في المركز الأول:حبيبة محمد محمد فهيم، معهد فتيات الزهور النموذجي الابتدائي، والثاني من نفس المعهد: حبيبة أحمد محمد مصطفى، والثالثة أيضًا زميلتهم: حفصة محمد إسماعيل إسماعيل، بينما الرابع: البراء محمد صبري بري، معهدبورفؤاد النموذجي الابتدائي، والخامس: أحمد محمد أمين محمد، معهد بورفؤاد النموذجي الابتدائي، والخامس مكرر: حمزة محمد حسن محمد، معهد الزهور النموذجي الابتدائي.

أوائل الشهادة الابتدائية

بينما حصدت المركز السابع: مريم غازي صبحي غازي، معهد فتيات بورفؤاد النموذجي الابتدائي، وفي نفس المركز: لينا الخضري جمعة أحمد، معهد فتيات الزهور النموذجي الابتدائي، والتاسع: علي أحمد علي محمد، معهد الزهور النموذجي الابتدائي، والتاسع مكرر: جنى محمد أحمد سعد، معهد فتيات السلام الابتدائي، وفي نفس المركز: يمنى خالد عبده محمد، معهد فتيات الزهور النموذجي الابتدائي.

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