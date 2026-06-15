لم تكن أسرة الطالب عبد الرحمن رمضان فوزي محمد تتوقع أن تتحول مكالمة هاتفية تحمل بشرى نجاح نجلها في الشهادة الإعدادية الأزهرية إلى لحظة تختلط فيها دموع الفخر بالحزن والألم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

كان عبد الرحمن، الطالب بمعهد العدوة الإعدادي الأزهري، الابن الأكبر لأسرته، ولم يتجاوز عمره سنوات الدراسة المبكرة، وعُرف بين أسرته بأنه شاب مجتهد يساعد والده في ورشة الميكانيكا، ويتحمل المسؤولية رغم صغر سنه، وكان يحلم باستكمال تعليمه وبناء مستقبل أفضل لأسرته.

وفي يوم الحادث، كان يستقل دراجة نارية في طريقه إلى والده بالورشة، قبل أن يتعرض لحادث أليم أودى بحياته، تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا وصدمة بين أسرته وأهالي قريته.

ورغم مرارة الفقد، فوجئت الأسرة قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بأيام باتصال هاتفي من الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الذي قدم واجب العزاء والمواساة، وهنأ الأسرة بنجاح ابنهم الراحل في الشهادة الإعدادية.

وأكدت الأسرة أن المكالمة تركت أثرًا إنسانيًا عميقًا في نفوسهم، إذ شعروا بمزيج من الفخر والحزن، بعدما كان حلمهم أن يعيش عبد الرحمن لحظة إعلان النتيجة بنفسه.

من جانبها، نعت منطقة الشرقية الأزهرية الطالب الراحل في بيان رسمي، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسرته، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وبإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، بقي اسم عبد الرحمن حاضرًا بين الناجحين، لكنه غاب عن لحظة الاحتفال التي كان ينتظرها بشغف، بعدما سبقه القدر إلى رحلته الأخيرة.