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تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كتب : محمد عبد الهادي

09:54 م 15/06/2026

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيك

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أعلنت قناة بي إن سبورتس المفتوحة نقل مباراة مصر وبلجيكا، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

القمر: نايل سات

تردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500


ويتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة بمونديال 2026، بجانب كل من، إيران، بلجيكا ونيوزيلندا.ويقام كأس العالم 2026 في كل من، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

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منتخب مصر منتخب بلجيكا كأس العالم 2026 قناة بي إن سبورت

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