تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

أعلنت قناة بي إن سبورتس المفتوحة نقل مباراة مصر وبلجيكا، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

القمر: نايل سات

تردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500



ويتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة بمونديال 2026، بجانب كل من، إيران، بلجيكا ونيوزيلندا.ويقام كأس العالم 2026 في كل من، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

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