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نتنياهو: ألحقنا أضرارًا هائلة بـ"إيران" وأنقذنا إسرائيل من الخطر النووي

كتب : مصطفى الشاعر

09:34 م 15/06/2026

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمكنت من إلحاق أضرار هائلة وكبيرة بإيران، مؤكدا أن العمليات التي نفذتها ضدها حالت دون تعرّض بلاده لما وصفه بـ"خطر التدمير النووي".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الإثنين، نقلتها وسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل أبعدت ما اعتبره "تهديدا وجوديا" عن سكانها، مشيرا إلى أن المواجهة لم تنته بعد وأن بلاده ستُواصل تحركاتها وفقا لما تراه ضروريا.

نتنياهو: لو لم نُهاجم إيران لامتلكت قنبلة نووية

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده تحركت "سريعا" ضد إيران، قائلا: إنه "لو لم يتم تنفيذ الضربات في الوقت المناسب لكانت طهران قد تمكنت من تطوير سلاح نووي"، على حد تعبيره.

نتنياهو: استهدفنا قيادات إيرانية وأجهزة أمنية

أشار نتنياهو، إلى أن العمليات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين وإلحاق أضرار بما وصفه بـ"الأجهزة الأمنية الإيرانية"، معتبرا أن ذلك ساهم في تقليص مستوى التهديد الذي تواجهه إسرائيل.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.

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بنيامين نتنياهو إيران وإسرائيل السلاح النووي الإيراني حرب إيران إسرائيل

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