إعلان

جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)

كتب : أحمد العش

09:28 م 15/06/2026 تعديل في 10:08 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (6)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (3)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (7)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (8)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (9)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (10)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (5)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (12)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (13)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (14)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (15)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير – محمود بكار:
شهدت منطقة الفان زون بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم الاثنين، تجمعًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي كرة القدم المصرية، استعدادًا لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وحرصت الجماهير على التوافد منذ الساعات الأولى إلى محيط شاشات العرض العملاقة داخل منطقة المشجعين، إذ اصطف الآلاف من مختلف الفئات العمرية، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الحماسية الداعمة للمنتخب الوطني.

وسادت أجواء من الحماس والبهجة داخل الفان زون، في مشهد احتفالي مهيب يعكس حالة الترقب الكبيرة للمباراة، وسط تجهيزات تنظيمية وخدمات ترفيهية تهدف لتوفير تجربة مشاهدة جماعية تليق بأهمية الحدث العالمي.
ويأتي هذا التجمع الجماهيري في إطار الإقبال الكبير على متابعة مباريات المنتخب المصري داخل منطقة المشجعين، التي تحولت إلى ساحة احتفالية كبرى تجمع الأسر والشباب في أجواء رياضية وترفيهية متكاملة.

اقرأ أيضًا:
بالصور.. توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا

بالصور.. إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا في الفان زون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كأس العالم 2026 منتخب مصر مصر وبلجيكا العاصمة الجديدة فان زون

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يهنئ الشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ الشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية تستمر لمدة 5 أيام
أخبار مصر

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية تستمر لمدة 5 أيام
ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني
شئون عربية و دولية

ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني
ملخص مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
رياضة محلية

ملخص مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

- -

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

- -

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بكأس العالم 2026
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب