تصوير – محمود بكار:

شهدت منطقة الفان زون بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم الاثنين، تجمعًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي كرة القدم المصرية، استعدادًا لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وحرصت الجماهير على التوافد منذ الساعات الأولى إلى محيط شاشات العرض العملاقة داخل منطقة المشجعين، إذ اصطف الآلاف من مختلف الفئات العمرية، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الحماسية الداعمة للمنتخب الوطني.

وسادت أجواء من الحماس والبهجة داخل الفان زون، في مشهد احتفالي مهيب يعكس حالة الترقب الكبيرة للمباراة، وسط تجهيزات تنظيمية وخدمات ترفيهية تهدف لتوفير تجربة مشاهدة جماعية تليق بأهمية الحدث العالمي.

ويأتي هذا التجمع الجماهيري في إطار الإقبال الكبير على متابعة مباريات المنتخب المصري داخل منطقة المشجعين، التي تحولت إلى ساحة احتفالية كبرى تجمع الأسر والشباب في أجواء رياضية وترفيهية متكاملة.

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