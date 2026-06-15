ضبطت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية نحو 13 طنًا من الأغذية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وإعدام 196 كيلوجرامًا من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات رقابية مكثفة استمرت لمدة يومين.

صحة الإسكندرية تضبط 13 طن أغذية فاسدة

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لتأمين منظومة الغذاء داخل المحافظة.

وأوضحت الدكتورة منى عز الدين، مدير عام الطب الوقائي، أن إدارة الأغذية، تحت إشراف الدكتور حسن فؤاد، قامت بالمرور على 67 منشأة غذائية بمختلف أحياء المحافظة، حيث تبين أن 33 منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب سحب 72 عينة من الأغذية لفحصها معمليًا.مديرية الصحة بالإسكندرية.

مديرية الصحة بالإسكندرية

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 طن من الأغذية لتغير خواصها الطبيعية وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، فضلًا عن إعدام 196 كيلوجرامًا من الأغذية التالفة بسبب التحلل الظاهري.

كما تم تحرير 94 محضر جنحة صحية، منها 49 محضرًا لمخالفات عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، و45 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وجارٍ عرض المخالفات على النيابة العامة.

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استمرار الحملات التفتيشية بجميع أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء كأولوية للصحة العامة.