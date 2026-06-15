أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7).



وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق أن الرئيس السيسي توجه اليوم الاثنين، إلى فرنسا للمشاركة في القمة المنعقدة بمدينة إيفيان، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، إلى جانب عدد من الدول المدعوة، من بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة.

وتأتي مشاركة مصر في القمة في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع كبرى الاقتصادات العالمية، وبحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.





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