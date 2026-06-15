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السيطرة على حريق اندلع بمخزن أجهزة كهربائية في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:52 م 15/06/2026

الحريق

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شهدت قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اندلاع حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية مقام على مساحة 5 قراريط بمنطقة كوم معين.

حريق مخزن أجهزة كهربائية في سوهاج

وفور تلقي البلاغ، جرى إخطار قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف والوحدة المحلية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، بالإضافة إلى الاستعانة بفناطيس مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود الإخماد.

إخماد حريق مخزن أجهزة كهربائية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأسفر الحريق عن احتراق كامل محتويات المخزن المملوك لأحد المواطنين، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة، فيما جرى إخطار مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصر التلفيات الناتجة عن الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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حريق في سوهاج حريق مخزن أجهزة كهربائية الحماية المدنية

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