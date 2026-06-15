مسؤول أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان "ليس شرطًا" في اتفاق إيران

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران لا يتضمن شرطا يقضي بـ"انسحاب إسرائيل من لبنان"، مشيرا إلى أن هذا الملف لم يكن جزءا من بنود التفاهم بين واشنطن وطهران.

وأوضح المسؤول الأمريكي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الإثنين، أن استمرار التوتر في لبنان لن يؤثر على الاتفاق، قائلا: إن "إسرائيل ستحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها والرد في حال تعرّضت لهجمات من حزب الله أو استهداف مواقع ومدن إسرائيلية".

إسرائيل تتمسك بمواصلة عملياتها ضد حزب الله



تأتي التصريحات الأمريكية في وقت أكدت فيه إسرائيل سابقا أنها لن تتراجع عن عملياتها العسكرية في لبنان، حيث تُواصل شن ضربات ضد "حزب الله" المدعوم من إيران، رغم مطالبة طهران بإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

تفاؤل أمريكي بمسار المفاوضات اللبنانية



وفي المقابل، أعرب المسؤول الأمريكي، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أن الطرفين يُدركان وجود خلافات ومخاوف متبادلة، وأن الهدف هو التوصل إلى إطار جديد للمنطقة يقوم على التفاهمات والواقع الحالي.

وأضاف المسؤول الأمريكي الرفيع، لـ"سي إن إن، أن واشنطن تأمل في بناء مسار إقليمي جديد يُعالج الأزمات القائمة ويفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من الاستقرار.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.