أعلنت محافظة الإسماعيلية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل 32 مركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباريات منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، وذلك عبر شاشات عرض مخصصة للبث المباشر.

مراكز الشباب بالإسماعيلية

وتابع اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أعمال التجهيز والاستعداد التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدًا أهمية توفير جميع الإمكانات والتجهيزات اللازمة لضمان مشاهدة المباريات في أجواء آمنة ومنظمة، تتيح للجماهير الاستمتاع بمتابعة المنتخب الوطني ومؤازرته خلال مشواره بالمونديال.

كما شدد المحافظ على ضرورة تهيئة مراكز الشباب لاستقبال المواطنين، بما يضمن توفير سبل الراحة والسلامة، وإخراج الفعاليات الجماهيرية بصورة حضارية تعكس حجم الدعم الشعبي للمنتخب المصري.

مباريات منتخب مصر بكأس العالم 2026

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لمتابعة مباريات كأس العالم يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تؤديه الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتلاحم المجتمعي، من خلال إتاحة مساحات للتفاعل الإيجابي بين المواطنين أثناء متابعة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد أن المديرية انتهت من تجهيز المراكز المشاركة، بما يضمن تقديم تجربة مشاهدة متميزة وآمنة للجماهير طوال فترة البطولة.