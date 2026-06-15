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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان فتح جميع مراكز الشباب بالمجان لاستقبال المواطنين لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة تم تجهيزها داخل المراكز والأندية.

مشاهدة مجانية مباراة المنتخب



وأكدت أفراح سيد، وكيلة مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن 24 مركز شباب و15 ناديًا قاموا بتركيب شاشات عرض عملاقة لبث المباراة، ليصل إجمالي المواقع إلى 39 مركزًا وناديًا موزعة على مختلف إدارات الشباب بالمحافظة.

مباراة مصر وبلجيكا

وأوضحت أن التوزيع شمل 6 مراكز بإدارة شباب أسوان، و3 مراكز بإدارة شباب دراو، و3 مراكز بإدارة شباب كوم أمبو، و6 مراكز بإدارة شباب نصر النوبة، و6 مراكز بإدارة شباب إدفو.

وأضافت أن المديرية شددت على مسؤولي مراكز الشباب والأندية بضرورة فتح الأبواب أمام الجماهير قبل انطلاق المباراة بساعتين، لتسهيل دخول المشجعين وتوفير أجواء مناسبة لمتابعة اللقاء.

كما أشارت إلى أنه سيتم توزيع أعلام مصر على الجماهير، في إطار دعم المنتخب الوطني وتشجيعه خلال مشواره في البطولة.