قاد الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حملة مكبرة استهدفت عددًا من محلات بيع العصائر والمواد الغذائية بمدينة وساحل طهطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وحرص الأجهزة التنفيذية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملة مكبرة على محلات العصائر

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة للمخالفين، إلى جانب إعدام كمية من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ورفع عدد من الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

ضبط مخالفات بمحلات العصائر

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة.

وأضاف أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بصورة مكثفة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وتم تنفيذ الحملة بإشراف نواب رئيس المركز ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة والإشغالات والبيئة والعمليات والأزمات والعلاقات العامة، وبالتنسيق مع مسؤولي التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.