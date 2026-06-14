استقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" داخل عدد من الوحدات الصحية بالمحافظة.

مبادرة "الألف يوم الذهبية"

وجاء اللقاء بحضور محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة منى البدري، مدير الإدارة العامة للإصدارات الاستراتيجية بالمركز، والدكتور باسم رفعت، المستشار بالإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية.

وتأتي زيارة الوفد إلى الوادي الجديد في إطار متابعة المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» بعدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع ورصد معدلات الإنجاز داخل الوحدات الصحية.

دعم حكومي لتنمية الأسرة المصرية

وأشادت محافظ الوادي الجديد بجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في دعم المبادرة الرئاسية التي تستهدف تنمية الأسرة المصرية والاهتمام بصحة الأم والطفل خلال المرحلة الأهم من حياة الإنسان.

وأوضحت المحافظ أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» تركز على أول 1000 يوم من حياة الإنسان، وتشمل 270 يومًا خلال فترة الحمل، و730 يومًا خلال أول عامين من عمر الطفل، بما يسهم في بناء جيل يتمتع بقدرات عقلية وجسدية ومناعية أفضل.

وضع خطة لمتابعة الوحدات الصحية بالمحافظة

وأكدت حنان مجدي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صحة الأسرة المصرية باعتباره أحد محاور بناء الإنسان، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الوعي الصحي داخل المجتمع، خاصة في الوحدات الصحية الأقرب للمواطنين.

وأشارت محافظ الوادي الجديد إلى وضع خطة لتفقد عدد من الوحدات الصحية التي تنفذ مبادرة الألف يوم الذهبية بمراكز المحافظة الخمسة خلال الأسبوع الجاري، بهدف متابعة آليات التنفيذ ورصد التحديات ورفع كفاءة العمل لتحقيق مستهدفات المبادرة.