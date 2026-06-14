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ملخص مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

07:37 م 14/06/2026 تعديل في 10:03 م
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تمكن منتخب ألمانيا، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب كوراساو، بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "الإكوادور، كوراساو وكوت ديفوار".

تشكيل منتخب ألمانيا أمام كوراساو:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناثان تاه، جوشوا كيميتش، نيكو شلوتربيك وناثانيل براون

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، فلوريان فيرتز وفيليكس نميشا

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا وليروي ساني

أبرز أحداث مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: نيميشيا يسجل الهدف الأول لألمانيا في مرمى كرواساو

الدقيقة 8: تسديدة قوية من نيميشيا تمر بجوار القائم الأيمن لمنتخب كرواساو

الدقيقة 12: تسديدة ضعيفة من لاعب ألمانيا تصل سهلة في يد حارس كرواساو

الدقيقة 21: ليفانو كوميننسيا يحرز هدف التعادل لكرواساو في مرمى بلجيكا

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب منتخب ألمانيا تصطدم بدفاعات فريق كوراساو

الدقيقة 37: نيكوشلوتير بيت يسجل الهدف الثاني لألمانيا في مرمى كوراساو

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: هافيرتز يسجل الهدف الثالث لألمانيا

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: جمال موسيال يسجل الهدف الرابع لألمانيا في مرمى كرواساو

الدقيقة 67: براوين يسجل الهدف الخامس لألمانيا في مرمى كرواساو

الدقيقة 78: دينيس أونداف يسجل السادس لمنتخب ألمانيا في مرمى كوراساو

الدقيقة 88: كاي هافيرتز يحرز الهدف السابع لألمانيا في مرمى كوراساو

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة

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منتخب ألمانيا كأس العالم 2026 ألمانيا وكوراساو

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