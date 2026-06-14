تصوير- هاني رجب:

حرص العديد من الشخصيات السياسية والعامة والإعلامية على تقديم واجب العزاء لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل في وفاة شقيقته.

وحضر العزاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المحلية اللواء خالد فودة ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف، أحمد العزبي أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق والنائب طارق الملا رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب.

ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ووزير الري السابق والوزير كرم جبر ونقيب الأشراف ووزير النقل الأسبق، كما حضر وزير الخارجية السابق سامح شكري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب رضا حجازي وزير التعليم السابق طارق شوق وزير التعليم الأسبق، أشرف حاتم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ووزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم وعدد من الوزراء السابقين.

الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، اللواء سمير فرج ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، نيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة، السفير أحمد خطاب الأمين العام مساعد جامعه الدول العربية، والسفير عبد الله الرحوي سفير سلطنة عمان، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هاني ضاحي وزير النقل الأسبق.

وكان قد أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وفاة شقيقته غادة هيكل، وذلك عبر منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ناعيًا الفقيدة ومطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.