أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، مساء اليوم الأحد، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026.

وتقدم فضيلة الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وفضيلة الشيخ حسيني علي عطوة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون التعليمية، والدكتور محمد بدر، مدير الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب، بخالص التهاني للطلاب الأوائل وأسرهم، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما حققه الطلاب من نتائج متميزة تعكس جهدهم طوال العام الدراسي.

أوائل الشهادة الابتدائية (مبصر)



وجاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول: أمل أحمد عبدالتواب – معهد الرواد الأزهري الخاص.

المركز الثاني: محمد فريد سعد – معهد عمر بن عبد العزيز.

المركز الثاني مكرر: محمد مصطفى خيري – معهد الحافظ الخاص.

المركز الثالث: عاصم حازم محمد ناجي – معهد الحافظ الخاص.

المركز الثالث مكرر: سما محمد حسني محمد – معهد نور الإسلام الخاص.

المركز الثالث مكرر: فريدة محمد حسين محمد – معهد نور الإسلام الخاص.

المركز الثالث مكرر: ملك محمود أحمد محمد – معهد الرواد الخاص.

المركز الرابع: محمد محمود عبدالرحمن حسن – معهد الحافظ الخاص.

المركز الرابع مكرر: لميس محمد شحاتة عبد الرشيد سلامة – معهد نور الإسلام الخاص.

المركز الخامس: مصطفى خليفة مصطفى صالح – معهد الرواد الخاص.

المركز الخامس مكرر: أروى وليد عبدالبديع حسانين – معهد نور الإسلام الخاص.

المركز الخامس مكرر: تسنيم أحمد إبراهيم عبدالبصير – معهد نور الإسلام الخاص.

أوائل الشهادة الابتدائية (كفيف)



المركز الأول: فيروز حسن زكي عبد الهادي – معهد بني مزار الابتدائي.

المركز الثاني: محمد محمود إبراهيم محمود – معهد دروه الابتدائي.

المركز الثالث: محمود أشرف علي عبد اللطيف – معهد البيهو الابتدائي.

المركز الرابع: وعد أحمد محمد الأمير – معهد منقطين الابتدائي.

المركز الخامس: نورهان أحمد جمال عثمان – معهد عطف حيدر الابتدائي.

أوائل الشهادة الإعدادية (مبصر)



المركز الأول: مريم محمد أحمد – معهد فتيات ديرمواس.

المركز الثاني: عبد الرحمن شعبان عاشور – معهد بنين العدوة.

المركز الثاني مكرر: نور أحمد محمود – معهد فتيات ملوي.

المركز الثاني مكرر: تسنيم عبد المفيد عبد المنعم – معهد فتيات ديرمواس.

المركز الثاني مكرر: يارا شعبان محمد – معهد فتيات أبا الوقف.

المركز الثالث: أميرة خالد مصطفى – معهد فتيات ملوي.

المركز الثالث مكرر: نورهان أحمد محمد – معهد فتيات ديروط أم نخلة.

المركز الثالث مكرر: رضوى وائل محمد – فتيات مغاغة.

المركز الرابع: أماني علي محمد علي – معهد فتيات بني مزار.

المركز الرابع مكرر: حفصة أحمد عبد الناصر – معهد فتيات مغاغة.

المركز الرابع مكرر: جنا أسامة سيد – معهد فتيات العدوة.

المركز الخامس: جنى السيد فكري – معهد فتيات القايات.

المركز الخامس مكرر: سارة الحكيم نجيب – معهد فتيات أبوان.

المركز السادس: محمد محمود محمد – معهد بنين بن عبيد.

المركز السادس مكرر: عبد الله محمود صالح – معهد بنين شارونة.

المركز السابع: عبيدة أحمد عبد التواب – معهد بنين بن مزار.

المركز الثامن: يوسف ثابت عبد الله – معهد بنين الشيخ شبيكة.

المركز الثامن مكرر: عبد الرحمن حمادة محمد – معهد بنين الفكرية.

المركز التاسع: محمد إبراهيم محمد – معهد بنين مغاغة.

المركز العاشر: أنس محمد محمد السيد – معهد بنين بني مزار.

أوائل الشهادة الإعدادية (كفيف)

المركز الأول: يوسف علي إبراهيم – معهد بنين نواي.

المركز الثاني: منة الله محمد أحمد – معهد فتيات البرشا.

المركز الثالث: مريم محمد سليمان – معهد فتيات البرشا.

المركز الرابع: رمضان ربيع سيد – معهد منقطين.

المركز الخامس: رشوان محمود رشوان – معهد بنين الفكرية.