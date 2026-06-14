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مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"

كتب : سهيلة أسامة

04:39 م 14/06/2026

تركي آل الشيخ

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"، والتي بلغت مليارا و100 مليون جنيه.

تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"

ونشر تركي آل الشيخ منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: "تكلفة إنتاج مسلسل الأمير 6 حلقات مليار و100 مليون جنيه (1.1)، 21 مليون دولار، بمعدل 3.3 مليون دولار للحلقة الواحدة، ويعد أضخم إنتاج مسلسل في الشرق الأوسط هذا العام".

تفاصيل مسلسل "الأمير"

مسلسل "الأمير" من تأليف صلاح الجهيني، وفكرة المستشار تركي آل الشيخ، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد ومجموعة MBC، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

أحداث مسلسل "الأمير"

تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين. ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في إطار يجمع بين التشويق والأكشن، مع خط إنساني يسلط الضوء على علاقاته العائلية.

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