أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، مساء اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2025/2026.

تهنئة رسمية للطلاب المتفوقين

وتقدم الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي، بخالص التهنئة إلى الطلاب والطالبات المتفوقين والناجحين وأسرهم، مشيدين بالنتائج المتميزة التي تحققت هذا العام.

الإشادة بجهود المعلمين والمعاهد الأزهرية

وأكدت قيادات المنطقة الأزهرية أن هذه النتائج المشرفة جاءت نتيجة تكاتف جهود المعلمين والمعاهد الأزهرية، التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا المستوى من التفوق بين الطلاب.

فخر بالإنجاز ودعم أولياء الأمور

وأعرب رئيس المنطقة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلاب الأزهر الشريف بمعاهد أسيوط، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس اجتهادهم طوال العام الدراسي، مشيدًا بدور أولياء الأمور والمعلمين في دعم الطلاب ومساندتهم خلال رحلتهم التعليمية نحو النجاح.