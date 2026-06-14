أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب اعتماد وإعلان النتائج اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم بعد ظهور النتائج الرسمية.

اتصالات هاتفية لتهنئة الطلاب الأوائل

حرص الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على إجراء اتصالات هاتفية مباشرة بالطلاب الأوائل، إلى جانب طلاب معاهد النور للمكفوفين، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم على المراكز الأولى، مؤكدًا اعتزازه بما حققه الطلاب من نتائج متميزة تعكس مستوى الجهد المبذول طوال العام الدراسي.

كما وجّه رئيس المنطقة الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور، مشيدًا بالدور الكبير الذي قاموا به في دعم أبنائهم ومساندتهم خلال مراحل الدراسة المختلفة، وهو ما أسهم في تحقيق هذا التفوق والتميز.

إعلان نسب النجاح بالشهادتين الابتدائية والإعدادية

أكد الدكتور مؤمن الهواري أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغت 85.75%، فيما سجلت الشهادة الإعدادية الأزهرية نسبة نجاح بلغت 71%، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس مستوى جيدًا من التحصيل الدراسي لدى طلاب المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة.

وأعرب عن تمنياته لجميع الطلاب بمزيد من التفوق والنجاح خلال المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدًا استمرار المنطقة في تقديم الدعم والرعاية التعليمية للطلاب بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية الأزهرية.

إشادة بجهود المشاركين في أعمال الامتحانات

تقدّم الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على أعمال الامتحانات والمشرفين عليها، مثمنين الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل خروج الامتحانات بصورة منظمة ومشرفة.

كما وجها الشكر إلى مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ومديري مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، ورئيس وأعضاء كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، تقديرًا لما قدموه من جهود مكثفة خلال فترة الامتحانات، وحرصهم على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان.

أعداد المتقدمين والناجحين بالشهادة الابتدائية

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام 3263 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3241، بينما بلغ عدد المتغيبين 22 طالبًا وطالبة.

وأضاف أن عدد الناجحين بلغ 2779 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 85.75%، وهي من النسب التي تعكس مستوى جيدًا من التحصيل الدراسي بين طلاب المرحلة الابتدائية.

أعداد المتقدمين والناجحين بالشهادة الإعدادية

فيما يتعلق بالشهادة الإعدادية الأزهرية، بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 2466 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2442، بينما بلغ عدد المتغيبين 24 طالبًا وطالبة.

وأوضح أن عدد الناجحين بلغ 1734 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 71%، مؤكدًا استمرار العمل على دعم العملية التعليمية وتحقيق مزيد من التطوير في مختلف المراحل الدراسية.