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تموين بني سويف يضبط مواد محظورة ولحوم فاسدة في حملات رقابية مكثفة

كتب : حمدي سليمان

05:55 م 14/06/2026
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نظمت مديرية التموين بمحافظة بني سويف حملة موسعة على محلات بيع عصائر القصب، ضمن توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر، والتأكد من سلامة المكونات المستخدمة في عمليات التصنيع والتجهيز، إلى جانب متابعة محلات بيع اللحوم والمجمدات بمختلف مراكز المحافظة.

حملات لضبط المخالفات التموينية

جاءت الحملة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومديريتي الصحة والطب البيطري والجهات المختصة، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

ضبط 18 كجم من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات القصب

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر لمخالفات داخل محلات بيع عصير القصب، كما تم ضبط نحو 18 كيلوجرامًا من مركب ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدم داخل بعض المحال، وسحب 3 عينات من العصائر بواسطة هيئة سلامة الغذاء وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

التحفظ على 360 كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة

كما تمكنت الحملات من ضبط والتحفظ على 360 كيلوجرامًا من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، في إطار جهود حماية صحة المواطنين والتصدي للسلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

تحرير مخالفات متنوعة

وشهدت الحملات تحرير 16 مخالفة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى 9 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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