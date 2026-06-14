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إحباط كارثة غذائية.. ضبط 27 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالخانكة (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

06:39 م 14/06/2026
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نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية في توجيه ضربة قوية لمروجي الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبط 27 طنًا من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة داخل أحد المصانع بمدينة الخانكة، وذلك في إطار جهود حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

حملات مكثفة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الرقابة على مصانع إنتاج وتداول اللحوم ومنتجاتها، والتصدي للمخالفات التي تهدد الصحة العامة.

لجنة مشتركة من الطب البيطري وسلامة الغذاء


وشُكلت حملة تفتيشية موسعة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالاشتراك مع مباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، حيث ضمت اللجنة عددًا من الأطباء البيطريين المتخصصين.

كميات ضخمة من المنتجات الفاسدة


وكشفت أعمال التفتيش داخل المصنع قيام القائمين عليه بإعادة تدوير وتصنيع لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 27 طنًا من المنتجات شملت كفتة، واستربس دواجن، وعجينة حواوشي، وسجق، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة

جرى التحفظ على المضبوطات بالكامل ومنع تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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مباحث التموين سلامة الغذاء الطب البيطري الخانكة القليوبية

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