تصوير- أحمد مسعد:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، أنه عندما تولى وزارة الآثار، كان يقول أنيس منصور ينتقد دعوات استرداد الآثار لأن المتاحف المصرية كانت قديمة.

وأضاف حواس: أصبح الآن لدينا اهتمام كبير بالآثار، مطالبا الشعب المصري، بضرورة استكمال التوقيع على العريضة التي نطالب فيها باسترداد الآثار المهربة إلى مليون توقيع ووقتها، "هاخلي حياتهم ضلمة".

ولفت حواس إلى أن التوقيع على العريضة يتم بشكل بطيء وهو ما يؤثر على مسألة استرداد الآثار، وفي هذا الصدد اقترح بعض الحضور توسيع دائرة التوقيعات لتشمل التوقيعات الورقية وليس الإلكترونية فقط، على أن يتم التوقيع في المتاحف والنوادي والجامعات وغير ذلك من المواقع الحاشدة.

جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين تحت عنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة»، التي تنظمها شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين.

وقال حواس: عندما كانت الآثار هيئة كانت لها استقلالية كبيرة وكان عليها مجرد إشراف من وزارة الثقافة، وكان الفنان فاروق حسني يمنحنا حرية العمل في الآثار كما نشاء.

وتابع: بعد تحويل الآثار إلى مجلس أعلى أصبح الأمين العام للمجلس غير مستقل في قراره، ولا يستطيع اتخاذ القرارات التي يراها إلا بعد العودة لوزير السياحة والآثار.

وفي بداية الندوة قام الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين بتكريم "حواس" ومنحه درع النقابة، مؤكدا أن هذه الفعالية التي تعد باكورة أنشطة شعبة السياحة والآثار.

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وتأتي المحاضرة باعتبارها أولى الفعاليات الثقافية لـ"شعبة السياحة والآثار" بالنقابة، بمشاركة نخبة من المهتمين بالتراث والآثار والشخصيات العامة.

وتستهدف الفعالية استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الآثار المصرية الموجودة خارج البلاد، وتسليط الضوء على أهمية هذا الملف في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية على الساحة الدولية، إلى جانب مناقشة تأثير عودة القطع الأثرية البارزة على تنشيط الحركة السياحية وزيادة الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة.

ووجهت شعبة السياحة والآثار الدعوة إلى عدد من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأثري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي قطاعي السياحة والآثار، للمشاركة في هذا اللقاء الثقافي الذي يسلط الضوء على أحد أهم الملفات المرتبطة بالتراث المصري.

كما تتيح النقابة للحضور فرصة المشاركة في نقاش مفتوح عقب انتهاء المحاضرة، حيث سيتم استقبال الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بملف استرداد الآثار المصرية وجهود الحفاظ على التراث الوطني.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة حضور عدد من الفنانين المعروفين باهتمامهم بالحضارة المصرية والآثار، من بينهم الفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد شاكر، والفنانة ندى بسيوني، والفنان نور فخري، والإعلامية لقاء سويدان، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي والأثري.