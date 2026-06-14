كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات واقعة صادمة، بعدما أقدم سائق توك توك على إخفاء جثمان والدته المتوفاة داخل صندوق خشبي وصبة خرسانية داخل شقة سكنية بمنطقة المنتزه شرق المحافظة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بهدف الاستمرار في صرف المعاش الخاص بوالدته ووالده المتوفى، والبالغ إجماليهما نحو 22 ألف جنيه شهريًا، موهمًا أسرته بأن والدته غادرت المنزل للزواج من شخص آخر.

تفاصيل إخفاء سائق لجثمان والدته

بدأت الواقعة بتلقي الجهات المختصة بلاغًا من شقيق المتهم وشقيقته، أفادا فيه بأن شقيقهما يمنعهما من رؤية والدتهما (76 عامًا) منذ فترة طويلة، ويرفض الإفصاح عن مكانها.

وبإجراء التحريات وسؤال المتهم (40 عامًا)، ادعى أن والدته تزوجت من رجل آخر وغادرت معه إلى مكان غير معلوم، إلا أن تضارب أقواله أثار شكوك رجال المباحث، خاصة أنه كان يقيم معها بمفرده منذ انفصاله عن زوجته قبل نحو 3 سنوات.

اكتشاف الصندوق الخرساني داخل الشقة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل إقامة المتهم لفحص الشقة، حيث عُثر داخل الصالة على صندوق خشبي كبير الحجم مملوء بالرمال والأسمنت والخرسانة.

وبمناقشة المتهم، انهار واعترف بأن الجثمان الموجود داخل الصبة يعود لوالدته، التي توفيت وفاة طبيعية قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع، فقرر إخفاء جثتها لضمان استمرار تدفق الدخل المادي للأسرة.

إخفاء الجثمان وصرف المعاش

تبين من التحريات أن المتهم وضع جثمان والدته داخل الصندوق الخشبي، ثم غطاه بالرمال والأسمنت، وصب فوقه طبقة خرسانية كثيفة لإخفاء أي معالم أو روائح داخل صالة المنزل.

وكشفت التحقيقات أن رغبته في الحصول على مبلغ 22 ألف جنيه شهريًا (قيمة معاش الأم والأب المتوفى) كانت الدافع وراء الواقعة، حيث استمر في صرف المبالغ دون علم الجهات الرسمية أو الأقارب بحالة الوفاة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها الموسعة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتوثيق اعترافات المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة إخفاء جثمان والاستيلاء على أموال الدولة دون وجه حق.