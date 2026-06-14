إعلان

التموين تكشف حقيقة إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية

كتب : حسن مرسي

10:45 م 14/06/2026 تعديل في 11:22 م

بطاقات التموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين لهم، ومنها رقم 850 ألف بطاقة، غير صحيحة.

وأضاف شتا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرقم الحقيقي سيُعلن بعد انتهاء مرحلة التنقية، والإلغاء سيتم على مراحل وليس دفعة واحدة.

وأوضح مساعد وزير التموين أن البطاقة تتوقف عند انطباق محددات العدالة الاجتماعية على رب الأسرة (فيُحذف الجميع) أو على أحد المستفيدين (فيُحذف هو فقط).

التموين: محددات العدالة تشمل امتلاك سيارات فاخرة

وأشار إلى أن محددات العدالة تشمل امتلاك سيارات فاخرة، الإقامة في كومباوندات، سداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية، وهي مؤشرات لارتفاع الدخل.

وشدد الدكتور محمد شتا على أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا، مؤكدًا أن الهدف هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأكد مساعد وزير التموين أن المحددات معروفة لدى المواطنين، وهي الوسيلة العادلة لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بطاقات التموين وزارة التموين الدعم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

ضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان بالإسماعيلية
مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
زووم

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز
رياضة محلية

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز

قطعوه 10 حتت في شوالين.. قصة "ذئاب أبو النمرس" وصدمة المواجهة الأخيرة
حوادث وقضايا

قطعوه 10 حتت في شوالين.. قصة "ذئاب أبو النمرس" وصدمة المواجهة الأخيرة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

السويد

السويد

- -

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان