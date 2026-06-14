أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين لهم، ومنها رقم 850 ألف بطاقة، غير صحيحة.

وأضاف شتا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرقم الحقيقي سيُعلن بعد انتهاء مرحلة التنقية، والإلغاء سيتم على مراحل وليس دفعة واحدة.

وأوضح مساعد وزير التموين أن البطاقة تتوقف عند انطباق محددات العدالة الاجتماعية على رب الأسرة (فيُحذف الجميع) أو على أحد المستفيدين (فيُحذف هو فقط).

التموين: محددات العدالة تشمل امتلاك سيارات فاخرة

وأشار إلى أن محددات العدالة تشمل امتلاك سيارات فاخرة، الإقامة في كومباوندات، سداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية، وهي مؤشرات لارتفاع الدخل.

وشدد الدكتور محمد شتا على أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا، مؤكدًا أن الهدف هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأكد مساعد وزير التموين أن المحددات معروفة لدى المواطنين، وهي الوسيلة العادلة لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين.