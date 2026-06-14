أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تعرضها لحادث سير على طريق الساحل الشمالي، ونجاتها من الحادث دون وقوع أي إصابات أو أضرار خطيرة.

احتراق السيارة على الساحل

وشاركت نهال صورًا من الحادث عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "اللهم لا اسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه الحمدلله قدر الله وماشاء فعل".

وأضافت: "العربية كانت هتولع بيا امبارح على طريق الساحل و الحمدلله ربنا قدرني اني اقف فورآ بالعربية قبل متولع و ربنا سترها معايا الحمدلله على كل حال".

آخر أعمال نهال عنبر

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل "الغاوي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد مكي، عائشة بن أحمد، أحمد كمال، وعمرو عبد الجليل.

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