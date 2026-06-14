استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفدًا رسميًا من جامعة المستقبل العراقية، برئاسة الدكتور منذر فاضل حسن، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، وذلك في إطار دعم العلاقات الأكاديمية العربية، وبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الطبية والأكاديمية والتكنولوجية، والاطلاع على التجارب الرائدة لجامعة المنصورة في إدارة المستشفيات والتحول الرقمي، بما يدعم مشروع المستشفى الجامعي التابع لجامعة المستقبل العراقية ويعزز فرص التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وضم الوفد عبد الرضا شاكر مجدي، مدير مشروع المستشفى بجامعة المستقبل، والدكتور ولاء لؤي علي، عميد كلية الطب، والدكتور مهدي شنشل جعفر، ممثل كلية الهندسة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد زايد، منسق الزيارة.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأكاديمية بين جامعة المنصورة وجامعة المستقبل العراقية، وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية والطبية والتكنولوجية بما يخدم أهداف المؤسستين.

كما جاءت في إطار حرص جامعة المستقبل العراقية على الاطلاع على تجربة جامعة المنصورة في التحول الرقمي، والتعرف على برمجيات شركة «انطلاق» لتقنية الاتصالات والمعلومات الخاصة بإدارة المستشفيات والمنشآت الصحية، وبحث إمكانية الاستفادة منها في مشروع المستشفى الجامعي التابع لجامعة المستقبل، إلى جانب تعزيز التعاون الطبي مع كلية الطب بجامعة المنصورة، ومتابعة برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة العراقية بجامعة المنصورة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور شريف خاطر بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الجامعات العربية الشقيقة، وتوسيع آفاق الشراكة الأكاديمية والعلمية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات التعليمية العربية.

كما أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل العراقية، في دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، مؤكدًا أن العلاقات بين المؤسستين تمثل نموذجًا للتعاون العربي البنّاء القائم على تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الجامعات العربية الشقيقة، انطلاقًا من دورها الرائد في دعم التكامل الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية والطبية، لافتًا إلى أن الجامعة تمتلك منظومة متطورة من المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة والخبرات التكنولوجية، التي جعلتها نموذجًا متميزًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن جامعة المنصورة نجحت على مدار عقود في بناء نموذج متكامل يجمع بين التميز الأكاديمي والخدمة الصحية والابتكار التكنولوجي، ما جعلها مقصدًا للعديد من المؤسسات الأكاديمية والطبية الراغبة في الاستفادة من خبراتها وتجاربها الرائدة.

وأضاف أن جامعة المنصورة تضع خبراتها الأكاديمية والطبية والتكنولوجية في خدمة الشراكات العربية، وتؤمن بأهمية تبادل التجارب الناجحة بما يسهم في تطوير مؤسسات التعليم العالي والمنظومات الصحية، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعات العربية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الأكاديمية.

من جانبه، أعرب الدكتور منذر فاضل حسن عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تمتلكه جامعة المنصورة من إمكانات أكاديمية وطبية وتكنولوجية متقدمة، ومؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من خبرات الجامعة في تطوير الخدمات الصحية وإدارة المستشفيات والتحول الرقمي.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية شملت مركز أمراض الكلى والمسالك البولية، ومركز القلب والصدر والأوعية الدموية، ومركز العيون، حيث اطلع الوفد على الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة والخدمات العلاجية المتقدمة التي يقدمها كل مركز، وذلك نظرًا لما تتمتع به هذه المراكز من سمعة علمية وطبية متميزة وخبرات متقدمة في تقديم الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية.

كما زار الوفد شركة «انطلاق» لتقنية الاتصالات والمعلومات، الذراع التكنولوجية لجامعة المنصورة، حيث اطلع على الحلول الرقمية والأنظمة الذكية التي تطورها الشركة لدعم التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية والصحية، وفي مقدمتها أنظمة إدارة المستشفيات الإلكترونية. كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من هذه الخبرات في دعم مشروع المستشفى التابع لجامعة المستقبل العراقية.

وفي إطار متابعة برنامج التدريب الصيفي، اطلع الوفد على البرامج التدريبية المقدمة لطلاب جامعة المستقبل المشاركين في التدريب بجامعة المنصورة، وما توفره الجامعة من بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم العلمية والعملية.

واختُتم برنامج الزيارة بعقد اجتماع بقاعة مجلس الجامعة مع عمداء كليات الطب، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، جرى خلاله استعراض سبل تفعيل التعاون الأكاديمي المشترك والتوسع في برامج الدراسات العليا بين الجامعتين، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية، ووضع آليات تنفيذية للاستفادة من الخبرات العلمية لجامعة المنصورة في دعم البرامج الأكاديمية والتدريبية بجامعة المستقبل العراقية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المؤسسي المستدام بين الجانبين، بما يدعم تبادل الخبرات النوعية في المجالات الطبية والتكنولوجية بين الجانبين.

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