إعلان

بالصور- جولة لوزير الإنتاج الحربي ومحافظ أسوان بمشروعات "حياة كريمة"

كتب : إيهاب عمران

07:08 م 14/06/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محطة صرف صحى
  • عرض 8 صورة
    وزير الإنتاج الحربي مع العاملين بمشروعات حياة كريم
  • عرض 8 صورة
    وزير الإنتاج الحربي مع العاملين بمشروعات حياة كريم (2)
  • عرض 8 صورة
    وزير الإنتاج الحربي ومحافظ أسوان
  • عرض 8 صورة
    وزير الإنتاج الحربي مع العاملين بمشروعات حياة كريم (1)
  • عرض 8 صورة
    وزير الإنتاج الحربي ومحافظ أسوان فى قرى حياة كريمة
  • عرض 8 صورة
    وزير الإنتاج الحربي يستمع لشرح عن احد المشروعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام الدكتور مهندس محمد صلاح جمبلاط، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها شركات وزارة الإنتاج الحربي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

متابعة ميدانية لمشروعات المياه

تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لعدد من محطات المياه، والتي تشمل بلانة أول، فطيرة، الكاجوج/سلوا، إدفو شرق، ووادي الصعايدة، وذلك بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

توجيهات بتسريع التنفيذ

وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات ودفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على دخول المشروعات الخدمة في المواعيد المحددة.

دعم المكون المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية

وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بمنتجاتها من طلمبات المياه والمولدات الكهربائية واللوحات الكهربائية، دعمًا لتعزيز الاعتماد على المكون المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

هدف المبادرة تحسين جودة الحياة

وأكد محافظ أسوان أن الهدف من المبادرة الرئاسية هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

استمرار العمل على مدار الساعة

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات وتسليمها في أسرع وقت، بما يحقق الاستفادة المباشرة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطات المياه أسوان مشروعات حياة كريمة محافظ أسوان وزير الإنتاج الحربي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
الحرس الثوري يوجه رسالة الى الايرانيين.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يوجه رسالة الى الايرانيين.. ماذا قال؟
ترامب: سنوقع اتفاقا لإنهاء حرب إيران خلال ساعات.. ونتنياهو يفتقر لحسن التقدير
شئون عربية و دولية

ترامب: سنوقع اتفاقا لإنهاء حرب إيران خلال ساعات.. ونتنياهو يفتقر لحسن التقدير
فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
زووم

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

1 0

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟