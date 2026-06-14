قام الدكتور مهندس محمد صلاح جمبلاط، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها شركات وزارة الإنتاج الحربي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

متابعة ميدانية لمشروعات المياه

تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لعدد من محطات المياه، والتي تشمل بلانة أول، فطيرة، الكاجوج/سلوا، إدفو شرق، ووادي الصعايدة، وذلك بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

توجيهات بتسريع التنفيذ

وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات ودفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على دخول المشروعات الخدمة في المواعيد المحددة.

دعم المكون المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية

وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بمنتجاتها من طلمبات المياه والمولدات الكهربائية واللوحات الكهربائية، دعمًا لتعزيز الاعتماد على المكون المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

هدف المبادرة تحسين جودة الحياة

وأكد محافظ أسوان أن الهدف من المبادرة الرئاسية هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

استمرار العمل على مدار الساعة

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات وتسليمها في أسرع وقت، بما يحقق الاستفادة المباشرة للمواطنين.