واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حملاتها الرقابية على محال بيع عصير القصب بمراكز أبنوب وديروط والغنايم، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

تحرير محاضر لمخالفات غش تجاري

وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر ضد عدد من المحال، لقيامها بإضافة مادة كيميائية تُعرف باسم «ثاني أكسيد التيتانيوم» بهدف تغيير خصائص ولون العصير، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط الصحية المعمول بها.

ضبط مواد مضافة غير مطابقة للمواصفات

وأوضح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الحملات التي نُفذت برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن ضبط واقعة غش تجاري داخل أحد محال عصير القصب، إلى جانب التحفظ على 15 عبوة من مكسبات الطعم والرائحة والألوان المستخدمة في مشروب التمر الهندي، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنسب المقررة.

إجراءات قانونية والتحفظ على المضبوطات

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات داخل المحال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشديد الرقابة لحماية صحة المواطنين

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي الحاسم لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تتلاعب بجودة السلع الغذائية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات (0882135858 – 0882135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية (16528) على مدار الساعة.