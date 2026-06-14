إعلان

بالصور- ضبط مخالفات خطيرة داخل محال عصير القصب بمراكز أسيوط

كتب : محمود عجمي

08:36 م 14/06/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية على محال عصير القصب باسيوط (2)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية على محال عصير القصب باسيوط (3)[1]
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية على محال عصير القصب باسيوط (3)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية على محال عصير القصب باسيوط (7)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية على محال عصير القصب باسيوط (4)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية على محال عصير القصب باسيوط (8)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية على محال عصير القصب باسيوط (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حملاتها الرقابية على محال بيع عصير القصب بمراكز أبنوب وديروط والغنايم، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

تحرير محاضر لمخالفات غش تجاري

وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر ضد عدد من المحال، لقيامها بإضافة مادة كيميائية تُعرف باسم «ثاني أكسيد التيتانيوم» بهدف تغيير خصائص ولون العصير، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط الصحية المعمول بها.

ضبط مواد مضافة غير مطابقة للمواصفات

وأوضح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الحملات التي نُفذت برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن ضبط واقعة غش تجاري داخل أحد محال عصير القصب، إلى جانب التحفظ على 15 عبوة من مكسبات الطعم والرائحة والألوان المستخدمة في مشروب التمر الهندي، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنسب المقررة.

إجراءات قانونية والتحفظ على المضبوطات

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات داخل المحال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشديد الرقابة لحماية صحة المواطنين

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي الحاسم لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تتلاعب بجودة السلع الغذائية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات (0882135858 – 0882135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية (16528) على مدار الساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسيوط رقابة غذائية حملات تموينية عصير القصب غش تجاري تموين أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

علي موسى دقدوق.. من هو قيادي حزب الله الذي تزعم إسرائيل اغتياله؟
شئون عربية و دولية

علي موسى دقدوق.. من هو قيادي حزب الله الذي تزعم إسرائيل اغتياله؟
بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة
كأس العالم 2026

بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة
أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو
زووم

أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو
"هاخلي حياتهم ضلمة".. زاهي حواس يتوعد الدول التي ترفض إعادة الآثار المصرية
أخبار مصر

"هاخلي حياتهم ضلمة".. زاهي حواس يتوعد الدول التي ترفض إعادة الآثار المصرية

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

7 1

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟