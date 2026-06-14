في نموذج تربوي مشرف يعكس قوة التعليم الأزهري، قدمت الطالبة سنا محمد شاكر عبد الحافظ، بمعهد فتيات "حسين رشدي" الإعدادي بأسيوط، مثالًا بارزًا في الجد والاجتهاد، بعد تفوقها في الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

الطالبة "سنا" الأولى بالإعدادية الأزهرية

لم تكن قصة سنا مجرد نجاح دراسي، بل رسالة ملهمة تؤكد أن التفوق يمكن تحقيقه عبر تنظيم الوقت والارتباط بكتاب الله، إلى جانب دور الأسرة الواعية، بعيدًا عن الاعتماد على الدروس الخصوصية.

الطالبة "سنا" تكشف عن سر تفوقها

رغم تعدد المواد الشرعية والعربية والثقافية، تمكنت سنا من تحقيق التوازن بينها، حيث أكدت أسرتها أن سر تفوقها يعود إلى انتظامها في حفظ ومراجعة القرآن الكريم، الذي منحها صفاءً ذهنيًا وقدرة أكبر على الاستيعاب، كما اتخذت من شقيقتها الكبرى قدوة لها داخل نفس المعهد.

اعتمدت سنا على التحصيل داخل المعهد والتفاعل مع المعلمين، وعند مواجهة صعوبة في مادة النحو لجأت إلى الاستعانة بالمعلمين، ومتابعة منصات الأزهر الإلكترونية ضمن مبادرة "معًا نتعلم"، إضافة إلى التدريب على نماذج الامتحانات.

أكدت أسرة الطالبة أن التفوق جاء نتيجة وعي أسري منظم، من خلال تقليل استخدام الهواتف والألعاب الإلكترونية، وتحويل بعض التحديات إلى أنشطة إيجابية، حيث شاركت سنا في تصميم "ماكيت" توعوي عن مخاطر إدمان الألعاب ضمن مسابقات الأزهر.

تلقت الأسرة اتصالًا من الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، لإبلاغهم بحصول سنا على المركز الأول، وسط فرحة كبيرة. وأعربت الطالبة عن طموحها في الالتحاق بالقسم العلمي لتحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة مستقبلًا.

اختتمت الأسرة حديثها بتوجيه الشكر للأزهر الشريف ومبادراته التعليمية، خاصة مبادرة "معًا نتعلم"، التي ساهمت في توفير بدائل تعليمية ودعم الطلاب بعيدًا عن الدروس الخصوصية.