تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البديلة بنجوع مازن بمركز دار السلام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 120 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين البيئة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المصنع المقام على مساحة 10.5 فدان بالظهير الصحراوي، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 120 مليون جنيه، ضمن بروتوكول تعاون بين وزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة والتخطيط، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 160 طنًا في الساعة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مكونات المشروع التي شملت السور الخارجي، مباني الأمن والكهرباء، غرفة الميزان، المبنى الإداري، الورشة، ومظلات المعدات والسيارات، بالإضافة إلى منطقة استقبال المخلفات، كما اطلع على خطوط الإنتاج الميكانيكية والتي تضم خط الفرز، وخط إنتاج الوقود البديل (RDF)، وخط إنتاج السماد العضوي.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إسناد إدارة المصنع إلى شركة متخصصة وفقًا للمعايير العالمية، مع الالتزام بخطط التشغيل الموضوعة، وإعداد جداول دورية للصيانة، وتدريب العمالة بشكل مستمر، مع توفير قطع الغيار الأصلية لضمان كفاءة التشغيل والحفاظ على العمر الافتراضي للمعدات، وإلزام الشركة المشغلة بتقديم تقارير أداء دورية.

كما تفقد “راشد” منظومة الحماية المدنية بالمصنع، مؤكدًا أهمية جاهزيتها وصيانتها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن المصنع يُعد الثالث من نوعه على مستوى الجمهورية، ويأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين.