قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه فوجئ قبل دخوله الحلقة بوجود موقع إخباري كبير تابع لجريدة معروفة ينشر تحذيرًا للجمهور من صفحات مزيفة تنتحل اسمه وشعاره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر أخبارًا غير صحيحة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تعكس حجم التزوير المنتشر في الوقت الحالي.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc، أن هذه الصفحات تستغل الثقة التي يحظى بها الموقع لدى الجمهور، فتنشر أخبارًا مثيرة للرأي العام أو تتسبب في إثارة الجدل، بينما يضطر الموقع إلى إعلان عدم مسئوليته عنها، مشيرًا إلى أن ما يحدث يعكس خطورة التلاعب بالمعلومات في العصر الرقمي.

وأشار إلى أن العصر الحالي أصبح "عصر التزوير" بسبب التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التمييز بين الصحيح والخاطئ بات أكثر صعوبة، وهو ما يفرض على الجميع عدم التسرع في تصديق الأخبار أو تداولها قبل التثبت منها بكل الوسائل الممكنة.

وتابع أن التحذير الصادر عن الموقع الإخباري أشار إلى انتشار صفحات ومنشورات مزيفة تنتحل الاسم والشعار باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار غير صحيحة، مضيفًا أن المؤسسات الصحفية الكبرى نفسها تعاني من هذه المشكلة، وهو ما يضاعف خطورة الظاهرة على المجتمع.

وشدد "الجندي" على أن من الخطأ تصديق أي فتوى أو تصريح لمجرد ظهور صورة الشيخ أو اسمه، داعيًا إلى ضرورة التحقق من صحة ما ينسب إلى العلماء قبل تداوله، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حماية للمجتمع من التضليل والتلاعب.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا جماعيًا، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدينية والإعلامية مطالبة بتكثيف جهودها في التوعية، وأن الجمهور يجب أن يكون أكثر حذرًا في التعامل مع الأخبار والفتاوى المنشورة عبر المنصات الرقمية.