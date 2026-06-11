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إصابة 7 أطفال بتسمم غذائي إثر تناول "أرز فاسد" بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

06:56 م 11/06/2026

مستشفى الفرافرة المركزي

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أصيب 7 أطفال، اليوم الخميس، بتسمم غذائي داخل منزل بقرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، عقب ادعاء تناولهم أرزًا فاسدًا، ما تسبب في ظهور أعراض قيء مستمر ومغص شديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد أن مستشفى الفرافرة المركزي استقبل 7 أطفال من قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، تراوحت أعمارهم بين عام ونصف و6 سنوات، وجميعهم من القرية نفسها، مشيرة إلى أن التشخيص المبدئي للحالات هو ادعاء تناول الأرز الفاسد.

كما أن حالات التسمم لم تسفر عن أي وفيات، فيما يخضع الأطفال للملاحظة الطبية داخل مستشفى الفرافرة المركزي، مع متابعة العلامات الحيوية وتعويض السوائل اللازمة بسبب القيء المستمر.

وتبين أن الأطفال المصابين هم : سما صلاح أحمد السيد، عامان، وأحمد السيد أحمد السيد، عام ونصف، وأحمد عبدالعال أحمد، 5 سنوات، وسيد عبدالعال أحمد، 3 سنوات، ورويدة السيد أحمد، 3 سنوات، وقمر السيد أحمد، 6 سنوات، وسمير السيد أحمد، 4 سنوات، وجميعهم من قرية أبو منقار.

شملت أعراض حالات التسمم قيئًا متكررًا ومغصًا، وهي أعراض تستدعي التعامل السريع، خصوصًا بين الأطفال صغار السن، نظرًا لاحتمالية تعرضهم للجفاف في حال استمرار القيء لفترات طويلة.

وتواصل الفرق الطبية داخل مستشفى الفرافرة المركزي متابعة الأطفال المصابين، بينما يجري فحص ملابسات الواقعة داخل قرية أبو منقار، والتأكد من مصدر الأرز الفاسد الذي يشتبه في تسببه في حالات التسمم.

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الفرافرة تسمم غذائي الوادي الجديد

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