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انقلاب سيارة محملة بالزجاج أمام مستشفى طوخ بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:13 م 11/06/2026

حادث سيارة

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شهدت المنطقة المحيطة بمستشفى طوخ بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة كانت محملة بكميات من الزجاج، ما أسفر عن تناثر الزجاج بكثافة على الطريق، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بقوات ومعدات مجلس مدينة طوخ لرفع آثار الحادث وإزالة الزجاج المتناثر من الطريق.

قامت القوات بتأمين المنطقة بالكامل لمنع وقوع أي إصابات للمارة أو السيارات، مع العمل على تسهيل حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

لم تُسجل أي إصابات حتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث سيارة (2)

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النيابة العامة الحماية المدنية حوادث طوخ القليوبية

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