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قبل انطلاق المونديال.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

06:28 م 11/06/2026 تعديل في 07:09 م
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    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الخميس، إلى ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، لمتابعة حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، الذي يسبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، في مستهل انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً.

ومن المقرر أن يشهد حفل المونديال 2026 طابعاً استثنائياً، وذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنظيم مراسم افتتاح تعكس الهوية الثقافية للدول الثلاث المستضيفة للبطولة وهي المكسيك وكندا والولايات المتحدة.


عروض فنية مستوحاة من التراث المكسيكي


يشهد ملعب أزتيكا عرضاً يعتمد على فن "بابيل بيكادو" المكسيكي الشهير والذي يتميز بالزخارف الورقية الملونة التي تعد أحد أبرز رموز الثقافة الشعبية في البلاد.


كما تتضمن الفعاليات عروضاً موسيقية ولوحات راقصة وفقرات بصرية مستوحاة من التراث المكسيكي، إلى جانب مجسمات ضخمة وتقنيات حديثة تضفي أجواءً استثنائية على حفل الافتتاح.


شاكيرا تقدم الأغنية الرسمية للمونديال


وتتجه الأنظار إلى النجمة الكولومبية شاكيرا التي ستقدم للمرة الأولى الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 "داي داي" برفقة الفنان النيجيري بورنا بوي.


كما يشارك في الاحتفالية عدد من نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم جي بالفين وأليخاندرو فرنانديز وبيليندا وداني أوشن وليلا داونز وفرقة مانا وفرقة لوس أنخليس أزوليس، إضافة إلى المغنية الجنوب إفريقية تايلا.

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2026


تنطلق مراسم الافتتاح اليوم الخميس 11 يونيو على ملعب أزتيكا قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بنحو 90 دقيقة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


القنوات الناقلة لحفل الافتتاح


تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مراسم افتتاح كأس العالم 2026 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنوات beIN SPORTS HD، beIN MAX 1،beIN MAX 2.

موعد المباراة الافتتاحية


وعقب انتهاء الحفل، تتجه الأنظار إلى المباراة الافتتاحية للبطولة والتي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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