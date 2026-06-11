بالرغم من الانتقادات.. فيلم "Scary Movie" يتربع على عرش الإيرادات

تواصل النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا بروفاتها وتحضيراتها استعدادا لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 التي تقام مساء اليوم الخميس في المكسيك.

نشرت شاكيرا صورا من كواليس بروفات الحفل عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تؤدي عددا من رقصاتها الشهيرة وكتبت عليها: "لقد كان أسبوعا حافلًا بالتدريبات المتواصلة، ونحن جاهزون تمامًا! لا يسعنا الانتظار لرؤيتكم جميعًا اليوم في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم".





شاكيرا تحتفل بنجاح الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 "Dai Dai"

احتفلت شاكيرا بتخطي أغنيتها "Dai Dai" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026.

نشرت شاكيرا صورا من كواليس الأغنية عبر حسابها على "إنستجرام"، وقامت بتوجيه الشكر والتحية لجمهورها ومتابعيها بعد نجاح الأغنية.

آخر مشاركات شاكيرا على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات شاكيرا على شاشة السينما بمشاركتها بالأداء الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة "Zootopia 2" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول تعاون الشرطية الأرنبة الشجاعة جودي هوبس وصديقها الثعلب مرة أخرى لحل قضية جديدة، وهي الأكثر خطورة وتعقيداً.

وقدمت شاكيرا الأداء الصوتي للشخصية الكارتونية "غزال" كما غنت الأغنية الدعائية للفيلم.

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