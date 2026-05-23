بحضور رسمي وشعبي واسع.. إنهاء خصومة ثأرية وتقديم "القودة" بسوهاج (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

07:52 م 23/05/2026
    جانب من الحضور.
    المنصة
    لحظة القسم على كتاب الله

أنهت لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خصومة ثأرية بين عائلتي “أولاد الحاج مصطفى رجب عبد العال” و“أولاد الحاج محمد إسماعيل”، في إطار الجهود المستمرة لإنهاء النزاعات الثأرية وترسيخ قيم التسامح داخل المجتمع السوهاجي.

وشهد اللواء طارق راشد مراسم الصلح التي أُقيمت بالسرادق المقام بالمعهد الأزهري بالعمري بحي راشد بمدينة سوهاج، وسط حضور رسمي وشعبي كبير عكس أهمية الحدث.

حضور رسمي واسع لمراسم الصلح

شارك في مراسم الصلح اللواء محمد عبد الله نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والنائب حازم حمادي، والدكتور عباس شومان رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والدكتور محمد حسني رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، والنائبة صباح صابر.

كما حضر عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعمد ومشايخ وأهالي مركز ومدينة سوهاج والمراكز المجاورة.

كلمات تقدير ودعوة للتسامح

وخلال كلمته، وجه محافظ سوهاج التحية لجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، مشيدًا بدور رجال الأمن ولجنة المصالحات في إنهاء النزاع، ومهنئًا أبناء العائلتين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد أهمية نشر قيم التسامح والمحبة، ودعم جهود التنمية والحفاظ على استقرار المجتمع.

إسدال الستار على الخصومة بالقودة

واختتمت مراسم الصلح بالإعلان عن إنهاء الخصومة بشكل نهائي بين العائلتين، عقب تقديم “القودة” وأداء قسم الصلح، وسط أجواء من الفرحة والارتياح بين الحضور، ليُسدل الستار على خصومة ثأرية استمرت لسنوات طويلة، في مشهد يعكس نجاح جهود الأزهر والأجهزة الأمنية في تحقيق السلم المجتمعي.

مصالحات سوهاج محافظ سوهاج القودة الأزهر الشريف الخصومات الثأرية

