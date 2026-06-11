تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، التي تستعد لاستضافة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية استثنائية وحشود ضخمة توافدت إلى محيط ملعب أزتيكا قبل ساعات من انطلاق الحدث العالمي.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم 2026، في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

فوضى مرورية قبل ضربة البداية

ويفتتح منتخب المكسيك مشواره في البطولة بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم الخميس، على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن حالة من الازدحام الشديد والفوضى المرورية التي شهدتها العاصمة المكسيكية منذ ساعات الفجر الأولى، نتيجة التدفق الكبير للجماهير الراغبة في حضور المباراة الافتتاحية.

وأوضح التقرير أن آلاف المشجعين واجهوا صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملعب أزتيكا، بعدما أُغلقت عدة طرق رئيسية مؤدية إلى الملعب منذ الليلة الماضية، بالتزامن مع إيقاف خط المترو الرئيسي الذي يخدم المنطقة المحيطة بالاستاد لساعات عدة.

الجماهير تلجأ إلى وسائل بديلة

وأشارت الشبكة إلى أن بعض الجماهير اضطرت إلى السير لمسافات طويلة تعادل ثلاث محطات مترو للوصول إلى الملعب، فيما لجأ آخرون إلى استخدام حافلات النقل البديلة التي وفرتها السلطات المحلية لتخفيف الضغط على شبكة المواصلات.

كما امتدت الطوابير منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة مهرجان المشجعين، وسط توقعات بحضور جماهيري قياسي خلال حفل الافتتاح والمباراة الأولى في البطولة.

مجموعة المكسيك في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب المكسيك في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والتشيك، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق بداية قوية تمنحهم دفعة معنوية في مشوارهم نحو الأدوار الإقصائية.

وتحظى المباراة الافتتاحية باهتمام عالمي واسع، باعتبارها تدشن النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات المشاركة والمباريات التي ستقام على مدار أكثر من شهر.

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